Під час перевірки будинку – вибухівку не виявили

Житель Тернопільщини отримав 4 роки в'язниці за неправдиве замінування будинку головного управління поліції. В суді чоловік звинуватив у всьому свою дружину, яка його знервувала. Чоловіка вже не вперше засуджують за фіктивне замінування адміністративних будівель. Раніше суд призначав для нього умовне покарання.

У листопаді 2023 року на лінію 102 в Тернополі зателефонував невідомий чоловік і заявив, що заміновано приміщення головного управління Нацполіції в Тернопільській області. На місце виїхали рятувальники, вибухотехніки. Спеціалісти провели евакуацію працівників, обстежили адмінбудівлю, проте вибухівки не знайшли.

«Оперативники швидко знайшли того, хто придумав історію про загрозу вибуху. Зловмисником виявився мешканець Чортківського району. Чоловік був раніше судимий за аналогічний злочин. Однак відбувся умовним покарання. За новим фактом скоєння злочину розпочали кримінальне провадження», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 26 липня.

Після розслідування справу передали в суд. На судовому засідання Чортківського районного суду підозрюваний перекладав усю провину за скоєне на «слабку нервову систему» і дружину, котра довела його до такого стану. Суд розглянув докази та вивчив обставини скоєння злочину, серед обтяжуючих – стан алкогольного сп’яніння підозрюваного на час вчинення злочину. Суддя виніс вирок – чотири роки позбавлення волі. Також із засудженого стягнули на користь держави понад 6 тис. грн за проведення судової експертизи.

До слова, виїзд на повідомлення про замінування вартує спецслужбам приблизно 50-60 тис. грн.