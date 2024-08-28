ДТП трапилась 27 серпня на вул. Володимира Великого в Бориславі

У Бориславі автомобіль Citroen C4 Picasso зіткнувся з мотоциклом City R 200. Внаслідок ДТП травмувався 17-річний мотоцикліст, його госпіталізували в реанімацію.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 27 серпня, близько 17:45. На вул. Володимира Великого у Бориславі зіткнулись автомобіль Citroen C4 Picasso, яким керував 61-річний мешканець Борислава, та мотоцикл City R 200, за кермом якого був 17-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП неповнолітнього хлопця з важкими травмами госпіталізували в реанімацію.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує до 3 років обмеження волі з вилученням водійського посвідчення.