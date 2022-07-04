Соломія Ткачівська також перемагала на Dance World Cup у 2019 та 2021 роках

Танцівниця з Івано-Франківська Соломія Ткачівська виборола золото на чемпіонаті світу із сучасного танцю Dance World Cup 2022. Це третя перемога Соломії на цьому чемпіонаті: попередні два роки вона також ставала найкращою у своїй категорії.

Про перемогу Соломії Ткачівської на Dance World Cup у понеділок, 4 липня, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook. Чемпіонат світу із сучасного танцю відбувався в Іспанії, у місті Сан Себасіян. Соломія Ткачівська змагалася ще із учасницями із 62 країн та втретє стала переможницею Dance World Cup.

«Талановита Соломія Ткачівська виборола лідерство та в черговий раз стала найкращою танцівницею світу на цьогорічному світовому чемпіонаті з сучасного танцю. Чуттєва постановка номера про зло, з яким бореться вся Україна зараз, зуміла передати наш біль та звернення до всього світу з благанням почути нас», – повідомив міський голова.

Зазначимо, Соломія Ткачівська є вихованкою Танцювальної школи Влада Ями, студентка Університету Короля Данила спеціальності «Сучасна хореографія». Дівчина також брала участь у телевізійному проекті «Танцюють всі», де стала фіналісткою у дев’ятому сезоні. Соломія Ткачівська також перемагала на Dance World Cup у 2019 та 2021 роках.

Додамо, Dance World Cup – це найбільш масовий і найбільш відомий танцювальний конкурс для дітей, підлітків та молоді віком до 25 років. Щороку змагання відбуваються в іншій країні. Участь у Dance World Cup беруть приватні балетні школи, танцювальні клуби, які пройшли кваліфікацію через офіційний національний танцювальний конкурс у своїй країні. Наразі офіційні кваліфікаційні змагання проводяться у 62 країнах світу. Щороку у чемпіонаті світу з танців бере участь близько 5 тис. танцюристів.