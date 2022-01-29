У селі Безруки Дергачівської громади Харківської області 18-річна жінка народила вдома доньку, а через два дні задушила її. У жінки є ще одна донька віком менше двох років.

За інформацією поліції, тіло дівчинки знайшла свекруха жінки, яка і повідомила про це правоохоронцям.

«Слідчі встановили, що 23 січня жінка самостійно народила доньку за місцем мешкання, пологи приймав її 25-річний чоловік. Протягом вагітності жінка не перебувала на медичному обліку. 25 січня жінка вбила доньку. Тіло немовляти вона поклала в пакет та сховала на території свого домоволодіння. Чоловіку повідомила, що віддала маля соціальним службам», – повідомила поліція Харківщини в суботу, 29 січня.

Як пише «Суспільне», помічник начальника харківської поліції В'ячеслав Марков на опублікував відео, на якому дівчина дає свідчення поліцейським. За інформацією Маркова, їй 18 років.

«Я закрила їй рот і ніс… Вона не плакала… Вона миттєво затихла і все», – сказала підозрювана у вбивстві.

Марков нагадав, що у Харкові існує «вікно життя», де у скрутній ситуації анонімно можна залишити дитину. За його словами, дитину можна віддати медичним працівникам, навіть зателефонувавши за номером 103. До слова, такі «вікна життя» є у багатьох містах України.

Відомо, що 29 січня жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Їй загрожує від 10 до 15 років в'язниці.