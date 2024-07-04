Двомісячне немовля померло 14 березня від недоїдання

Луцький міськрайонний суд виніс вирок 19-річній Софії Штик за злісне невиконання батьківських обов’язків. Обвинувачена тривалий час умисно не годувала новонароджену дочку, внаслідок чого дитина померла. За скоєне жінці призначили рік іспитового терміну.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, 14 березня 2024 року у селі Самари Ковельського району померло двомісячне немовля. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що матір дитини з 10 лютого по 14 березня 2024 року систематично не годувала дочку, не цікавилась її здоров’ям і своєчасно не звернулася до медзакладу, що призвело до смерті малолітньої від виснаження та недоїдання.

У суді Софія Штик повністю визнала свою вину та просила суворо її не карати. Вона підтвердила усі звинувачення й зазначила, що зробила висновки.

Під час обрання покарання суд врахував як пом’якшувальну обставину те, що волинянка щиро розкаялася, є особою молодого віку та має інвалідність ІІІ групи.

Суддя Вячеслав Покидюк визнав Софію Штик винною за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною), втім звільнив від основного покарання та призначив рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.