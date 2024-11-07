Двомісячне немовля померло 14 березня 2024 року від недоїдання

Волинський апеляційний суд посилив покарання 19-річній Софії Штик за злісне невиконання батьківських обов’язків. Обвинувачена тривалий час умисно не годувала новонароджену дочку, внаслідок чого дитина померла. Замість іспитового терміну жінці призначили два роки тюрми. Про це повідомила 7 листопада пресслужба прокуратури області.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, 14 березня 2024 року у селі Самари Ковельського району померло двомісячне немовля. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що матір дитини з 10 лютого по 14 березня 2024 року систематично не годувала дочку, не цікавилась її здоров’ям і своєчасно не звернулася до медзакладу, що призвело до смерті малолітньої від виснаження та недоїдання.

У суді Софія Штик повністю визнала свою вину та просила суворо її не карати. Вона підтвердила усі звинувачення й зазначила, що зробила висновки.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченій рік іспитового терміну, проте прокурори подали апеляцію. Днями справу переглянули. Жінці збільшили вирок і призначили два роки тюрми.