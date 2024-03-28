19-річний львів’янин вкрав у потерпілих понад 100 тис. грн

У Львові правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який створив фішингові сайти та викрав понад 100 тис. грн у клієнтів банків та держустанов. Про це 28 березня повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, 19-річний львів’янин створював фішингові сайти різноманітних урядових та банківських установ, розсилав від їх імені листи клієнтам. Отримавши персональні дані людей та доступ до банківських рахунків, шахрай переказував гроші на свої рахунки.

Правоохоронці задокументували три епізоди протизаконної діяльності підозрюваного, який у такий спосіб заволодів грошима потерпілих на загальну суму понад 112 тис. грн.

Слідчі повідомили хлопцю про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) ККУ та ч.2 ст.15 – ч.4 ст.190 (замах на шахрайство) ККУ. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють особи інших зловмисників, причетних до вчинення цих злочинів.