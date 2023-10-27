Манола Скобельська посіла третє місце

Львівська спортсменка Манола Скобельська виборола бронзову нагороду чемпіонату світу з боротьби серед спортсменів до 23 років, що відбувався у столиці Албанії. У бронзовому фіналі вона перемогла росіянку, однак поступилася представниці Туреччини, повідомили в управлінні спорту ЛМР.

«У сутичці за вихід до чвертьфіналу вона програла спортсменці з Туреччини, яка у подальшому стала чемпіонкою. Натомість спортсменка з Львівщини у втішних сутичках перемогла представницю Тунісу, чим забезпечила собі вихід у бронзовий фінал. Тут вона перемогла спортсменку під нейтральним статусом, яка є росіянкою», – розповіли у Львівській ОВА.

Манола Скобельська змагалася у ваговій категорії до 68 кг. Її тренерами є Орест Скобельський та Олександр Ткач.

20-річна Манола Скобельська – борчиня вільного стилю, чемпіонка Європи і України. Майстриня спорту України міжнародного класу. Три роки поспіль є чемпіонкою Європи зі спортивної боротьби, у 2022 – на чемпіонаті світу була третьою.