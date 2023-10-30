Мотоцикл Kinlon, за кермом якого був 20-річний юнак

На Рівненщині внаслідок аварії загинув 20-річний мотоцикліст. Юнак, який їхав без шолома, на швидкості врізався у дерев’яний стовп і отримав важкі травми.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, ДТП сталась близько 23:00 у неділю, 29 жовтня, у селі Балашівка Березнівської громади (орієнтовно за 15 км від Березного).

«20-річний місцевий житель, водій мотоцикла Kinlon, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та врізався у дерев’яний придорожній стовп. На місці події медики “швидкої” намагалися врятувати його, втім отримані травми виявилися несумісні з життям», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що водій був без мотошолома, а сам мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).