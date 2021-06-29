У Херсонській області загинув боєць Національної гвардії України. У понеділок, 28 червня, він кинувся під пасажирський потяг Одеса – Харків біля села Киселівка, повідомив у вівторок, 29 червня, «Новий день».

Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики, які прибули на місце події, не змогли його врятувати.

У частині, де служив нацгвардієць-строковик, повідомили, що конфліктів із співслужбовцями у нього не було, офіцери до нього претензій також не мали. У день своєї загибелі юнак покинув частину без дозволу і поїхав до Білозерського району, з якого він родом, де і скоїв самогубство.

У частині припустили, що, можливо, причиною суїциду могли бути якісь домашні проблеми чи сварка з дівчиною. Однак остаточні причини має встановити слідство.

Ім’я загиблого нацгвардійця не повідомляється.