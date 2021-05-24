В Одесі застрелився офіцер Деравної прикордонної служби. Самогубство сталося вранці у понеділок, 24 травня, в розташуванні Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби, що на вулиці Інглезі.

Як повідомила «Думская» з посиланням на джерело в поліції, в службовому кабінеті з табельної зброї застрелився черговий офіцер 1980 року народження. Передсмертної записки він не залишив. За попередніми даними, причиною суїциду стали сімейні проблеми.

Військове звання загиблого – майор. Джерела видання зазначають, що він не належав до льотного складу і відповідав за тилове забезпечення.