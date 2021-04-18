У Чернівецькій області вранці в неділю, 18 квітня, під час несення служби застрелився 24-річний співробітник прикордонного загону, повідомив прес-секретар Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко в коментарі УНІАН.

За його словами, інцидент стався в селі Тереблече за кілька кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Порубне» українсько-румунського кордону. Прикордонник застрелився зі штатної вогнепальної зброю під час несення служби.

«Наряд у пункті пропуску почув звук одиночного пострілу в районі кордону неподалік місця несення служби одного з прикордонних нарядів. Згодом у цьому районі виявили тіло загиблого прикордонника. На місце пригоди викликали правоохоронців та медиків», – розповів прес-секретар Чернівецького прикордонного загону.

Він додав, що цей випадок не пов’язаний із проходженням військовослужбовцем служби.