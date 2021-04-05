Волинські правоохоронці розпочали розслідування самогубства українського військовослужбовця, який застрелився, перебуваючи в патрулі на кордоні з Білоруссю, повідомила в понеділок, 5 квітня, прес-служб волинської поліції.

«Трагедія трапилася ввечері в п'ятницю, 2 квітня, у Ковельському районі. Перебуваючи в прикордонному патрулі з охорони державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив життя самогубством 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаєва. Військовослужбовець вистрілив собі у голову з автомата», – сказано в повідомленні.

Тіло солдата направили на судово-медичну експертизу.

За фактом самогубства військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії.