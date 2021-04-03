Військовий контрактної служби навчального центру «Десна», що на Чернігівщині, скоїв самогубство, вистріливши собі в голову з автомата Калашникова. Інцидент стався ще у п’ятницю, 2 квітня, однак навчальний центр «Десна» повідомив про нього в суботу на прохання родичів.

«Із сумом повідомляємо, що вчора зранку один із військовослужбовців контрактної служби, який прибув місяць тому на навчання до 169-го Навчального центру, скоїв самогубство, вистріливши в голову з АК-74», – сказано в повідомленні навчального центру «Десна»

Там зазначили, що військовослужбовець 1996 року народження в підрозділі характеризувався як тихий, спокійний одинак, не конфліктний.

У повідомленні наголошується, що куля для фатального пострілу була у військового з собою. Попередня перевірка боєприпасів та гільзи з місця події показала, що набої цієї серії на заняттях не видавалися.

Причина такого вчинку – невідома. Наразі працює слідча група Козелецького райвідділку Національної поліції України в Чернігівській області.

Ім’я загиблого солдата в повідомленні відсутнє.

Як зауважив волонтер Мирослав Гай, в інтернеті було поширено відео, на якому солдат вистрілює собі в голову. За його словами, це відбувалося під схвальні вигуки товаришів по службі. При цьому хто виклав відео в інтернет – невідомо.