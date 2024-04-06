Водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і врізався у відбійник

У Рівненській області внаслідок ДТП загинули бабуся з 20-річним онуком, який був за кермом Volkswagen Golf. Хлопець в’їхав у відбійник на дорозі, спричинивши смертельну ДТП.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась у ніч на суботу, 6 квітня, близько 2:30, між селами Клесів та Федорівка. На трасі Клесів – Олексіївка – Вири автомобіль Volkswagen Golf, за кермом якого був 20-річний мешканець села Вири, виїхав на зустрічну смугу та врізався у відбійник, який наскрізь пронизав легковик.

Унаслідок ДТП водій та його 67-річна бабуся, яка була пасажиркою Volkswagen, загинули. Ще одна пасажирка — 19-річна рідна сестра водія, отримала тяжкі травми. Її госпіталізували в реанімацію. Слідчі з’ясували, що родичі зустрічали дівчину з потяга і повертались додому.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ.