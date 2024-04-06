ДТП трапилась 5 квітня на просп. Червоної Калини у Львові

У Львові внаслідок наїзду Škoda травмована 16-річна дівчинка. Львів’янка перебігала дорогу на червоний сигнал світлофора. Її з травмами госпіталізували в лікарню.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 5 квітня об 11:40 на проспекті Червоної Калини у Львові. За версією слідчих, автомобіль Škoda Octavia, за кермом якого був 40-річний львів’янин, наїхав на пішохідку – 16-річну мешканку Львова. Дівчина перебігала проїзну частину пішохідним переходом на червоний сигнал світлофора. Внаслідок наїзду дівчинку з травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 3 років обмеження волі років.