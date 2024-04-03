Сихівський районний суд Львова виніс вирок водієві Volkswagen LT 35 львів’янину Олександру Давиденку, який на смерть збив пішохідку. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 15 грудня 2023 року близько полудня. На вул. Гашека у Львові водій Volkswagen LT 35 Олександр Давиденко, рухаючись назад, наїхав на пішохідку, котра в цей момент рухалась позаду авто. Внаслідок отриманих у ДТП травм жінка померла в лікарні.

У суді Олександр Давиденко свою провину визнав та підтвердив обставини ДТП. Він додав, що частково виплатив родичам загиблої моральну і матеріальну шкоду.

Враховуючи обставини справи, суддя Сихівського райсуду Богдан Мичка визнав Олександра Давиденка винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 та призначив 5 років позбавлення волі. Однак суд звільнив його від ув’язнення, призначивши 3 роки іспитового терміну. Крім цього, він має виплатити 17,5 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.