ДТП трапилась ввечері 3 квітня в селі Мощана біля Рави-Руської

На трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська зіткнулись два легкові автомобілі, внаслідок чого рух трасою перекритий у обох напрямках. Унаслідок ДТП є загиблі.

Як повідомили у патрульній поліції, ДТП трапилась у середу, 3 квітня, близько 22:00 у селі Мощана біля Рави-Руської. На трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська зіткнулись два легковики, є загиблі. Через ДТП рух трасою перекритий у обох напрямках.

«На місці події працюють усі необхідні служби. Будьте обережні на дорозі», – йдеться в повідомленні поліції.

Про об'їзд ділянки поліція повідомить згодом. Водіїв просять врахувати інформацію про ДТП під час планування маршруту.