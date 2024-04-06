Постраждалого водія вантажівки госпіталізували

На Хмельниччині водій Škoda Fabia врізався у вантажівку, виїхавши на зустрічну смугу. Внаслідок ДТП 50-річний чоловік загинув, а водій вантажівки отримав поранення, повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області у суботу, 6 квітня.

Аварія сталася вдень 5 квітня, коли 50-річний водій легковика Škoda Fabia виїхав на зустрічну смугу на дорозі «Житомир – Чернівці», на відрізку між Старокостянтиновом та Григорівкою. Там він зіткнувся з вантажним автомобілем Iveco Daily, яким керував 48-річний мешканець Рівного.

«Внаслідок ДТП водій автомобіля Škoda Fabia від отриманих травм загинув на місці події. Водій автомобіля Iveco Daily отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного відділення Старокостянтинівської лікарні», – повідомили у прес-службі поліції.

В якому стані перебуває водій вантажівки, у прес-службі поліції не уточнили. Також наразі невідомо, чи був водій, який виїхав на зустрічну смугу, під впливом алкоголю чи наркотиків.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху). Наразі триває слідство.