Старокостянтинівський районний суд виніс вирок Олегу Коломійчуку, який скоїв наїзд на дев’ятирічного хлопчика – від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Батьки дитини просили не позбавляти чоловіка волі та права керування транспортними засобами, оскільки він щиро розкаявся у вчиненому, відшкодував моральну та матеріальну шкоду. Відтак, суд призначив чоловіку рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 3 квітня, аварія сталася 24 серпня 2023 року на трасі Житомир – Чернівці. Близько 13:00 у межах села Ладиги Хмельницького району водій автомобіля Mercedes-Benz 313 CDI перевищив дозволену швидкість руху й допустив наїзд на дев’ятирічну дитину, яка переходила дорогу з велосипедом у руках. Потерпілого хлопчика госпіталізували у Хмельницьку міську дитячу лікарню, втім 19 вересня він помер.

Водій Олег Коломійчук свою вину визнав. Розповів, що дійсно їхав зі швидкістю 91 км/год, але і хлопчик раптово вибіг на проїзну частину із-за вантажного автомобіля, що був припаркований вздовж дороги. Він почав екстрено гальмувати, однак не встиг об’їхати дитину. Просив суворо не карати.

Батьки потерпілого розповіли у суді, що Олег Коломійчук оплачував лікування дитини, відшкодував завдану матеріальну та моральну шкоду, тому будь-яких претензій до нього не мають. Просили не позбавляти його волі та права керування транспортними засобами.

Суддя Ольга Кутасевич визнала чоловіка винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого) й призначила покарання у вигляді року іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.