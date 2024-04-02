Аварія сталася у 2023 році біля Ясінянської селищної ради

Рахівський районний суд Закарпатської області визнав винним уродженця села Чорна Тиса Мирослава Кравчука у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За смертельну ДТП, в якій загинула дитина, водій вантажівки УРАЛ отримав 2 роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 28 березня, аварія сталася у листопаді 2023 року на дорозі Ясіня – Чорна Тиса у Рахівському районі. Мирослав Кравчук на УРАЛі збив дитину, яка переходила дорогу поруч з будівлею Ясінянської селищної ради. Від численних травм потерпіла загинула.

Під час судового засідання Мирослав Кравчук розкаявся у вчиненому, сказав, що повністю відшкодував шкоду потерпілій, і попросив суворо його не карати. Суд врахував позитивну характеристику мешканця Чорної Тиси, який раніше не притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності, та бажання потерпілої призначити винуватцеві ДТП покарання без ізоляції від суспільства.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Марія Марусяк визнала Мирослава Кравчука винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначила йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, з позбавлення права 2 роки керувати транспортними засобами. Від відбування покарання закарпатця звільнили, призначивши йому 2 роки іспитового терміну. Також він має сплатити близько 8 тис. грн за процесуальні витрати. На вирок може бути подана апеляція.