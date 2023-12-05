Іван Матей на автомобілі Fiat Doblo наїхав на дитину, яка вибігла на дорогу

Тячівський районний суд Закарпатської області виніс вирок Івану Матею, який керуючи автівкою, на смерть збив 3-річну дитину у селі Новобарово. Чоловіку призначили покарання у вигляді 4-х років позбавлення волі, проте замінили реальний термін на 2 роки іспитового.

Як вказано у вироку суду, який винесли 29 листопада, смертельна аварія у Новобарові сталася 22 липня 2021 року. Іван Матей на автомобілі Fiat Doblo наїхав на дитину, яка вибігла на дорогу. Від численних травм 3-річна дівчинка загинула.

Встановлено, що причиною аварії стало порушення водієм правил дорожнього руху. У суді чоловік визнав свою вину і повідомив, що відшкодував завдану шкоду потерпілим. Суд враховував, що Іван Матей має на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимий і не притягувався до адміністративної відповідальності. Під час розгляду справи потерпілий попросив призначити водієві покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Мирослава Стецюк призначила Івану Матею покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права 2 роки керувати транспортними засобами. Від відбування призначеного судом покарання водія звільнили з випробувальним строком на 2 роки.