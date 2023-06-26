Трагічний інцидент трапився в локомотивному депо на вул. Таллінській у Львові

У неділю, 25 червня, у Львові від ураження струмом на даху локомотива загинув 20-річний мешканець Яворівського району.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився в неділю близько 9:00 ранку на вул. Таллінській у Львові. На даху локомотива було виявлене тіло 20-річного жителя одного з сіл Яворівського району. Встановлено, що хлопець загинув через ураження електричним струмом.

Зазначимо, на вул. Таллінській розташоване локомотивне депо ТЧ-1 «Львів-Захід» Львівської залізниці.

За фактом трагедії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ з приміткою «нещасний випадок». Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, того ж дня в селі Малехів біля Львова від ураження струмом загинув12-річний хлопець, який рибалив на пожежній водоймі, а в суботу – 9-річна дівчинка, яка зачепила обірваний електричний дріт.