У неділю, 25 червня, у селі Малехів біля Львова від ураження струмом загинув 12-річний хлопець, який рибалив на пожежній водоймі. Закидаючи вудочку, він зачепив дроти електропередач і загинув.

За інформацією поліції Львівщини, інцидент трапився близько 21:00 на пожежній водоймі на вул. Дорошенка в селі Малехів. Унаслідок ураження електричним струмом загинув 12-річний хлопчик, мешканець Волинської області, який приїхав до родичів на канікули. Школяр, закидаючи вудку, зачепив дріт лінії електропередач, був уражений електричним струмом та помер.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що серцево-легеневу реанімацію надавали очевидці до приїзду «швидкої», а згодом медики намагалися реанімувати хлопця, однак безуспішно.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ з приміткою «нещасний випадок». Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у суботу, 24 червня, у селі Глібовичі Львівського району внаслідок ураження струмом через обрив електричного дроту загинула 9-річна дівчинка.