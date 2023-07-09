Хлопець впав з горища двоповерхового будинку

У суботу, 8 липня, у місті Ходорів на Львівщині 21-річний хлопець впав з горища у двоповерховому приватному будинку та зламав хребет. Рятувальники спільно з медиками транспортували хлопця до лікарні.

За даними ДСНС Львівщини, інцидент трапився близько 18:00 у місті Ходорів Стрийського району. 21-рчний хлопець впав з горища у двоповерховому будинку. Медики викликали на допомогу рятувальників.

Нещасний випадок стався в приватному будинку в Ходорові

Рятувальники за допомогою нош зняли постраждалого з другого поверху та передали працівникам швидкої допомоги. Хлопця госпіталізували у Стрийську районну лікарню з попереднім діагнозом – перелом поперекового відділу хребта.