Дитину передали ювенальним прокурорам, а її матері оберуть запобіжний захід

У Харкові правоохоронці затримали жінку, яка вирішила продати своє немовля. Двомісячну дитину жінка планувала віддати за 20 тис. доларів, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у четвер, 13 лютого.

За даними слідства, 22-річна харків’янка народила доньку 1 грудня 2024 року, а вже в січні 2025 року вирішила продати її своїй знайомій. Жінка домовилася про зустріч для продажу двохмісячної дитини.

«За двомісячну доньку підозрювана оголосила “прайс” у розмірі 20 тис. доларів США. За словами фігурантки, їй терміново були потрібні гроші на власні потреби, тому вона і вирішила продати рідну дитину» – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

У пресслужбі поліції Харківської області уточнили, що жінка разом зі співмешканцем хотіла придбати на отримані гроші автомобіль.

Правоохоронці затримали 22-річну жінку під час передачі дитини покупчині та отриманні грошей. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування, вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Немовля передали ювенальним поліцейським, наразі з нею працюють лікарі. Також правоохоронцям передали однорічного сина харків’янки.

Нагадаємо, наприкінці січня правоохоронці викрили власників приватних клінік у Києві та Харкові, які організували схему продажу немовлят за кордон. Вартість угоди за одну дитину становила 50-70 тис. євро. Група діяла під прикриттям сурогатного материнства, а після народження дітей жінок змушували відмовлятися від дітей на користь іноземців.