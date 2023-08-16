На Волині судитимуть 22-річного чоловіка, який вбив сусідського собаку. За порушення статті про жорстоке поводження з тваринами йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, злочин 22-річний мешканець села Нові Кошари Ковельського району вчинив ввечері 19 червня. «Чоловік, у якого вже були проблеми із законом, затягнув на зашморзі сусідського собаку у чагарники та перерізав йому горло. Тварина загинула», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що свій вчинок чоловік пояснював тим, що сусідський пес начебто нападав на його качок та курей.

Чоловікові вручили підозру за ч.3 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі). Йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Додамо, що наразі розслідування цієї справи вже завершене, матеріали спрямували до суду.