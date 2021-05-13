23-річна жінка народила в підземному переході на станції «Лісова» київського метро. Вона народила до приїзду лікарів ­– пологи пройшли добре та без ускладнень. Про це повідомила прес-служба МВС в четвер, 13 травня.

Пологи розпочалися напередодні близько о 20:00. На крики жінки зреагували поліцейські. Вони принесли жінці ковдру, воду, необхідні речі гігієни та викликали лікарів. Під час пологів їй допомагали також і працівники підземки та перехожі.

«До приїзду лікарів поліцейські та небайдужа громадянка постійно перебували біля молодої мами та слідкували за її станом та новонародженим», – зазначено в повідомленні.

Наразі мама та дитина перебувають в лікарі, вони почувається добре. Радниця керівника КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон повідомила, що народився хлопчик.

Це не перший такий випадок. У 2014 році пасажирка народила дівчинку на станції «Театральна». Тоді пологи приймали працівниці метрополітену та поліцейські.