Аварія сталася у селі Голинь Калуської громади

У селі Голинь Калуської громади близько 23:30 20 липня сталася аварія. Водій Volkswagen Passat збив 40-річного жителя Івано-Франківська, який йшов дорогою. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 21 липня, за кермом Volkswagen був 23-річний мешканець Калуської громади.

«Рухаючись дорогою Н-10 сполученням Стрий – Чернівці – Мамалига в селі Голинь, водій не обрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність, не врахував дорожньої обстановки та наїхав на 40-річного франківця. Останній ішов проїзною частиною дороги. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.