Бійцям 24 бригади вдалось знищити 11 одиниць ворожої техніки і ще 5 машин пошкодити

Військові 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила із Львівщини розбили колону російської бронетехніки у Часовому Яру. Вони знищили та пошкодили 16 одиниць техніки, ще щонайменше 33 ворожих бійці було вбито чи поранено.

«Вранці 6 березня рашисти вирішили прорватися колоною бронетехніки. Понад два десятки одиниць техніки, серед яких бойові машини десанту, дружно висунулись одна за одною у бік позицій 24 ОМБр імені короля Данила. Зустрічали їх «тепло»: піхота, артилерія та дронові екіпажі зробили все, щоб подорож загарбників стала незабутньою», – розповідають на офіційній сторінці львівської бригади.

Бійці 24 бригади повідомили, що вдалось знищити 11 одиниць ворожої техніки і ще 5 машин пошкодити. Втрати ворога становлять щонайменше 33 людини вбитими чи пораненими.

Нагадаємо, що ситуація в районі міста Часів Яр на Донеччині залишається напруженою. За даними Генштабу ЗСУ, лише за минулу добу, 6 березня, на Краматорському напрямку зафіксовано 14 бойових зіткнень поблизу Часового Яру та в напрямку Ступочок.

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці січня 2025 року росіяни, щоб не забирати тіла своїх військових і приховати великі втрати внаслідок удару Сил оборони, підпалили колектор з загиблими поблизу Часового Яру.