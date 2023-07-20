Для десантників планують закупити гранатомети ФОРТ-600А

24 канал відкрив збір на 50 гранатометів для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз бійці працюють над звільненням Бахмута і їм потрібна зброя.

Для десантників планують закупити гранатомети ФОРТ-600А. Як розповідають самі бійці, вдала операція – це коли масовано закидані ворожі позиції з безпечної відстані, а вже потім штурм.

«Так значно безпечніше для наших і значно більше смажених орків в окопах. І саме для штурмів ворожих позицій на відстані дуже добре зарекомендував себе ручний 40 мм гранатомет ФОРТ-600А. Він легкий і компактний, швидко перезаряджається, дістає на відстані до 400 метрів і, що важливо, гранат такого калібру є достатньо», – кажуть бійці.

Фонд 24 (волонтерська ініціатива працівників сайту і каналу 24) планує зібрати 1 637 500 грн. Це дозволить повністю закрити запит наших воїнів. Час зараз дуже важливий, тож збір потрібно закрити якнайшвидше. Перерахувати гроші можна за посиланням.