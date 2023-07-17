Ураження комплексу «Муром-М» значно знизило можливості росіян візуально контролювати дії наших підрозділів

Військовослужбовці львівської 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ знищили російський комплекс відеоспостереження типу «Муром-М». Про це у неділю, 16 липня, повідомили на Facebook-сторінці бригади.

«Екіпаж ударних БПЛА 103-ї окремої бригади територіальної оборони вкотре демонструє високий рівень професіоналізму. Попри добре замасковану позицію та складність траєкторії підльоту до цілі, воїни бригади майстерно впорались із завданням та ефектно знищили ворожий комплекс відеоспостереження типу "Муром-М"», – йдеться у повідомленні бригади.

Зазначається, що ураження комплексу «Муром-М» значно знизило можливості росіян візуально контролювати дії наших підрозділів.

Нагадаємо, комплекс автоматизованого відеоспостереження «Муром-М» призначений для здійснення візуального спостереження на великій відстані, він оснащений тепловізором та камерою з опцією зуму. Комплекс може працювати з високих об’єктів, таких як елеватори, вежі чи щогли. Здатен виявляти людину на відстані до 10 км за допомогою звичайної камери і до 4 км за допомогою тепловізора, спроможний зафіксувати техніку в темну пору доби на відстані до 8 км та здійснювати коригування вогню.

Додамо, минулого місяця бійці 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ теж повідомляли про знищення ворожого комплексу відеоспостереження типу «Муром-М».