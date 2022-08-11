24-річний велосипедист порушив правила дорожнього руху і спричинив ДТП

У четвер, 10 серпня, у Стрию 24-річний велосипедист спричинив ДТП із міським автобусом. Внаслідок зіткнення велосипедист потрапив до лікарні, повідомила прес-служба поліції.

За даними правоохоронців, аварія сталася з вини 24-річного мешканця Стрия. Чоловік керуючи велосипедом недотримався правил дорожнього руху і в'їхав у міський автобус Рута, яким керував 58-річний мешканець Стрийського району. Внаслідок аварії травми отримав лише велосипедист, його було госпіталізовано до лікарні.

За порушення правил дорожнього руху, велосипедистові загрожує до трьох років обмеження волі (фото поліції)

Окрім того слідчі відкрили кримінальне провадження на велосипедиста. За порушення правил дорожнього руху, 24-річному чоловікові загрожує обмеженням волі на строк до трьох років, а також позбавленням права керувати транспортними засобами впродовж кількох років.

Поліція проводить досудове розслідування та встановлює обставини аварії.