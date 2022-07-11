Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винною у нетверезому водінні та вчиненні ДТП прикордонницю Юлію Бернацьку, яка збила велосипедиста у Самборі та втекла з місця аварії. Суд оштрафував її на 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами один рік.

Як вказано у постанові суду, 18 червня Юлія Бернацька, керуючи кросовером Toyota RAV4, вчинила ДТП у Самборі. Вона збила велосипедиста та втекла з місця аварії. Її затримали поліцейські та виявили, що жінка керувала авто у нетверезому стані – перевірка на алкотестері показала 1,2 проміле алкоголю.

У постанові суду вказано, що водійка працює інспекторкою прикордонного контролю ВПС Краківець. У суді вона визнала свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олена Бікезіна визнала Юлію Бернацьку винною у вчиненні ДТП, втечі з місця події та керуванні авто у нетверезому стані та оштрафувала на 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами один рік.