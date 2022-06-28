Перевірка на стан алкогольного сп'яніння Мар'яна Бедрія показала 0,36 проміле

Яворівський районний суд Львівщини закрив справу про нетверезе водіння посадовця Львівської митниці Мар’яна Бедрія, оскільки не побачив у його діях складу адмінправопорушення. Йому загрожували 17 тис. грн штрафу та позбавлення посвідчення водія на один рік.

Начальника відділу провадження управління протидії митним правопорушенням Львівської митниці Мар'яна Бедрія зупинили за кермом Volkswagen Jetta на Західному обході Львова 25 січня. Патрульні зупинили автомобіль не через порушення ПДР, а після отримання інформації від аноніма, що за кермом може бути нетверезий водій.

Патрульні перевірили водія на алкотестері, що показав результат – 0,36 проміле. На Мар’яна Бедрія склали протокол за ст. 130 КУпАП.

У суді Мар’ян Бедрій свою провину заперечив та пояснив, що не погодився з результатом перевірки на «Драгері» одразу та запропонував пройти перевірку в медзакладі, але патрульні йому відмовили. Також, за словами Бедрія, поліцейські не могли налаштувати «Драгер», «оскільки не зникав показник отриманий від особи, яка перед ним проходила тестування на стан алкогольного сп’яніння».

Як вказано у постанові суду, під час перевірки на алкотестері патрульні залучили двох свідків, але їхні дані та пояснення у протоколі не вказані. Також інспекторка поліції підписала свої письмові пояснення, як «свідок», хоча вона не залучалась як свідок і поліцейський, який складає протокол, не може бути свідком. У суді патрульна відмовилась пояснити свої дії.

Бедрій також додав, що хворіє на гіпертонічну хворобу та йому призначили лікування препаратами, серед яких є «Карвеліс», який містить спиртовий розчин.

Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Швед закрила справу про нетверезе водіння Мар’яна Бедрія за відсутністю у його діях складу адмінправопорушення.