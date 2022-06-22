ДТП за участі мера Яремче Андрія Мироняка сталася ще у жовтні 2021 року

Міського голову Яремче Андрія Мироняка суд визнав винним у вчиненні ДТП та зобов’язав сплатити штраф у сумі 17 тис. грн. Аварія сталася ще восени 2021 року: п’яний мер за кермом Mitsubishi Outlander виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із Peugeot Partner. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП з потерпілими, через п’ять місяців справу перекваліфікували та склали на міського голову адмінпротокол за нетверезе водіння.

Судове засідання щодо ДТП з мером міста Яремче відбулося у травні 2022 року, однак про накладений штраф стало відомо лише 20 червня, після відновлення доступу до судового реєстру.

Як зазначається у тексті постанови Яремчанського міського суду, ДТП за участі 50-річного мера Андрія Мироняка сталася ввечері 7 жовтня 2021 року на вулиці Свободи у Яремче. Тоді міський голова, перебуваючи за кермом Mitsubishi Outlander не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із Peugeot Partner, за кермом якого був 37-річний мешканець Надвірнянського району. За даними поліції, водій Mitsubishi Outlander у момент вчинення аварії перебував за кермом п’яним. Це підтверджується токсикологічним дослідженням у наркодиспансері, результат якого показав 1,7 проміле, тобто Андрій Мироняк перевищив допустиму норму алкоголю у понад 8 разів. Обох водіїв-учасників аварії доставили до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості). У березні 2022 року справу закрили «через відсутність складу кримінального правопорушення», у квітні на мера Яремче Андрія Мироняка склали адмінпротокол за п’яне водіння (ч. 1 ст. 130 КУпАП), пізніше суд вирішив віддати власникам автомобілі Mitsubishi Outlander та Peugeot Partner, які були арештовані на час розслідування.

Судове засідання про п’яне водіння відбулося без присутності міського голови: Андрій Мироняк подав клопотання про розгляд справи без його участі, зазначив, що вину визнає, щиро розкаюється та просить суворо його не карати.

Відтак суддя Яремчанського міськрайонного суду Марія Остап’юк визнала мера Андрія Мироняка винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння) та зобов’язала його сплатити штраф у сумі 17 тис. грн. Крім того, міський голова має відшкодувати 496 грн судового збору.