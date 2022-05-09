Автомобіль Opel Combo в'їхав у вантажівку Volvo, яка рухалась в попутному напрямку

Слідчі вручили підозру екс-заступнику начальника Дубенського відділу поліції Степану Бондарю, який в вересні 2021 року вчинив смертельну ДТП. Чоловік, перебуваючи за кермом у стані сп'яніння, зіткнувся з вантажівкою біля Дубно. Внаслідок аварії загинула 28-річна поліцейська, яка перебувала в його автомобілі. За скоєне йому загрожує до 10 років тюрми.

Про вручення підозри екс-поліцейському Степану Бондарю стало відомо 9 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. За даними слідства, ввечері 1 вересня 2021 року зараз вже колишній правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Opel Combo в стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху. Неподалік міста Дубно він допустив зіткнення із вантажівкою Volvo, яка рухалась в попутному напрямку.

В результаті аварії загинула пасажирка легкового автомобіля, 28-річна Катерина Доманська. Відомо, що жінка також працювала у поліції. Як і водій, у той вечір вона перебувала поза службою.

«За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури колишньому заступнику начальника одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.