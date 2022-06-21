Залізничний районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні медика Львівської обласної інфекційної лікарні Павла Токарева та оштрафував його на 17 тис. грн. Про це йдеться у постанові суду за 14 червня.

Як вказано у постанові суду, Павла Токарева зупинили патрульні ще 16 березня. Він керував авто Volkswagen Jetta на вул. Городоцькій неподалік будинку №128 з явними ознаками наркотичного сп’яніння (зіниці очей не реагували на світло, блідість обличчя, тремтіння пальців рук та поведінка, що не відповідала обстановці). Водій відмовився від перевірки на стан сп’яніння і патрульні склали на нього протокол про керування у нетверезому стані.

42-річний Павло Токарев чотири рази не з’являвся на судові засідання та не повідомив суду жодних причин. Суд вирішив, що такою поведінкою водій намагається затягнути розгляд справи, тому справу розглядали без його присутності.

Дослідивши матеріали справи, зокрема відео з нагрудних камер патрульних, суддя Наталія Палюх визнала водія винним у керуванні авто у нетверезому стані та оштрафувала його на 17 тис. грн. Порушника також позбавили водійських прав на один рік. На постанову ще може бути подана апеляція.

У постанові суду вказано, що нетверезий водій працює медиком у інфекційній лікарні. За даними руху «Чесно», у 2020 році він також балотувався до Жовтанецької сільської ради від «Слуги народу», але не пройшов.