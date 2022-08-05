21-річна водійка Mercedes-Sprinter на смерть збила 60-річного велосипедиста

На Львівщині водійка мікроавтобуса Mercedes-Sprinter збила 60-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Як повідомили в поліції, аварія трапилась у четвер, 4 серпня, близько 21:00 на трасі Львів – Шегині біля села Княжий Міст Яворівського району. Мікроавтобус Mercedes-Sprinter, за кермом якого була 21-річна мешканка Івано-Франківської області, рухаючись з Мостисьок до Львова наїхала на велосипедиста. Ним виявився 60-річний місцевий мешканець.

Від отриманих внаслідок ДТП травм велосипедист помер на місці події. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Якщо провину водійки доведуть, їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.