24-річну мешканку Деражнянської громади судитимуть за те, що вона не доглядала за сином, внаслідок чого хлопчик опинився в реанімації з критично низькою вагою. За невиконання батьківських обов’язків жінці загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Про це повідомила 30 квітня пресслужба прокуратури Хмельницької області.

За даними слідства, мешканка Деражнянської громади народила сина у серпні 2024 року. Жінка не забезпечувала дитині належного догляду – внаслідок тривалого недоїдання піврічне немовля опинилося в реанімації з вагою тіла в 2,5 рази меншою за норму.

«Відомо, що жінка мала реальну можливість забезпечувати збалансоване повноцінне харчування дитини, на якому їй неодноразово наголошували лікарі. Вона отримувала соціальні допомоги, які витрачала на власні потреби. Також їй неодноразово надавали гуманітарну допомога для неї та дитини, у тому числі саме у вигляді дитячої суміші», – повідомляють у прокуратурі.

Нині хлопчик перебуває в медичному закладі. Правоохоронці зазначають, що раніше 24-річну підозрювану вже притягали до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання обов'язків по догляду за дитиною.

За злісне невиконання обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України), жительці Хмельниччини загрожує від двох до пʼяти років обмеження або позбавлення волі. Також до суду подали позовну заяву щодо позбавлення її батьківських прав.