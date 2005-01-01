25 людей загинули внаслідок виверження вулкана Фуего у Гватемалі

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 08:44570

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25 людей загинули внаслідок виверження вулкана Фуего у Гватемалі
фото з відкритих джерел
Виверження вулкана Fuego стало найбільшим з 1974 року

Щонайменше 25 людей загинули і ще сотні постраждали внаслідок виверження вулкана Фуего у Гватемалі. Вулкан, розташований за 40 км від столиці країни, вивергав шматки породи, чорний дим і попіл. Річка розпеченої лави зруйнувала село Ель Родео неподалік, «проковтнувши» будинки і навіть деяких жителів.

У самому місті Гватемала закритий аеропорт, хоч столицю виверження здебільшого не зачепило, інформує BBC.

Це виверження стало найбільшим із 1974 року. Загалом воно зачепило життя 1,7 млн людей, повідомила місцева влада.

Жителям радять вдягати захисні маски, щоб не дихати попелом. Це стосується жителів чотирьох адміністративних районів Гватемали.

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