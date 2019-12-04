25-річного нападника на жінок госпіталізували у львівську психлікарню

Затриманий 25-річний Богдан Н., якому інкримінують невмотивовані напади на жінок у Львові

Затриманого у Львові через кілька нападів на жінок 25-річного чоловіка помістили на лікування у Львівську обласну психіатричну лікарню. Його точний діагноз встановлюють лікарі. Попередньо відомо, що чоловік був вихованцем інтернату для розумово відсталих. Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею «хуліганство», наразі офіційно із заявами звернулися двоє постраждалих жінок.

Нагадаємо, у суботу, 30 листопада, посеред дня на початку вул. Степана Бандери у Львові на пішохідному переході Богдан Н. без причини вдарив в обличчя перехожу жінку і пішов далі. Унаслідок удару жінка впала і сильно вдарилась головою об бруківку. Черз кілька хвилин він же вдарив у голову іншу жінку уже на вул. Коперніка.

Нападника затримали патрульні поліцейські. Оскільки він поводився неадекватно і не міг пояснити свої дії, його доправили на лікування у Львівську обласну психіатричну лікарню. Наразі немає точної інформації про те, чи є нього якісь родичі та де саме він проживає, оскільки сам він не зміг цього повідомити.

Попередньо відомо, що затриманий 25-річний Богдан Н. – колишній вихованець Лівчицької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату у селі Лівчиці Жидачівського району для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Постраждалі внаслідок нападів жінки припускали, що чоловік був у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, оскільки він поводився неадекватно. Однак у поліції цю інформацію не підтверджують. Попередньо відомо, що нападник має ознаки розумової відсталості (олігофренії). Після офіційного оголошення підозри йому проведуть стаціонарну судово-психіатричну експертизу, яка встановить, чи він осудний чи ні.

Як розповіла ZAXID.NET слідча Галицького відділу поліції Львова Уляна Мудра, яка розслідує ці напади, у суботу до поліції звернулися дві жінки, 58-ми та 53-х років. Вони також зафіксували завдані їм тілесні ушкодження у травмпункті, ступінь важкості цих ушкоджень встановить судово-медична експертиза. За цими фактами було зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Поліцейські просять звертатися інших жінок, які можливо також постраждали унаслідок дій Богдана Н., та запевняють: доки він буде становити небезпеку для суспільства, він перебуватиме в ізольованих умовах у психіатричному закладі.