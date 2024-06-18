Рівненський міський суд визнав винним 25-річного жителя Дубенщини у зґвалтуванні дитини. За скоєне чоловіку призначили 12 років позбавлення волі. Про це 18 червня повідомили у прокуратурі області.

Злочин стався у липні 2021 року в одному з населених пунктів Дубенського району. Тоді обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, затягнув 13-річну сусідку на закинутий склад і вчинив щодо неї сексуальне насильство. Пізніше потерпіла сама звернулася в поліцію й розповіла про те, що сталося.

«У суді обвинувачений, раніше судимий за крадіжку та угон транспортного засобу, своєї вини не визнав, однак його причетність до злочину підтверджена сукупністю зібраних і досліджених доказів», – зазначають у прокуратурі.

Жителю Дубенщини визнали винним за ч. 4 ст.152 ККУ (зґвалтування малолітньої дитини) та призначили 12 років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.