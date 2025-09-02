Юрій Верещака є машиністом електровоза і свою освіту він присвятив залізничному транспорту

У понеділок, 1 вересня, 26-річний харків’янин Юрій Верещака встановив національний рекорд – він має найбільшу кількість дипломів про завершення навчання в університетах із відзнакою. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Як вказано у повідомленні, Юрій Верещака є машиністом електровоза і свою освіту присвятив залізничному транспорту. Загалом в українця шість «червоних» дипломів.

«Коли ставиш перед собою максимальні цілі, то ти отримуєш максимальні результати. Я поставив собі суперціль – отримати всі дипломи з відзнакою. Це такий "челендж" для самого себе, виклик самому собі», – розповів Юрій Верещака.

Де навчався Юрій Верещака: