26-річний харків’янин отримав шість дипломів з відзнакою та встановив рекорд України
Юрій Верещака є машиністом електровоза і свою освіту присвятив залізничному транспорту
У понеділок, 1 вересня, 26-річний харків’янин Юрій Верещака встановив національний рекорд – він має найбільшу кількість дипломів про завершення навчання в університетах із відзнакою. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Як вказано у повідомленні, Юрій Верещака є машиністом електровоза і свою освіту присвятив залізничному транспорту. Загалом в українця шість «червоних» дипломів.
«Коли ставиш перед собою максимальні цілі, то ти отримуєш максимальні результати. Я поставив собі суперціль – отримати всі дипломи з відзнакою. Це такий "челендж" для самого себе, виклик самому собі», – розповів Юрій Верещака.
Де навчався Юрій Верещака:
- Український державний університет залізничного транспорту – спеціальність «Залізничний транспорт»;
- Український державний університет залізничного транспорту – спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація»;
- Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна – «Публічне управління та адміністрування»;
- Український державний університет науки і технологій – спеціальність «Транспортні технології»;
- НАУ «Харківський авіаційний інститут – «Авіаційний транспорт» – «Технічне обслуговування повітряних суден і авіадвигунів»;
- Національна консерваторія мистецтв та ремесел (Париж, Франція) – «Залізничий транспорт» –«Менеджер з високошвидкісних залізничних систем».