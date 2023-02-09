Водій легковика загинув одразу після зіткнення з вантажівкою

Ввечері середи, 8 лютого, у Запитові, неподалік Львова, сталася смертельна аварія, у якій загинув 26-річний водій легковика. За даними поліції, загиблий не впорався з керуванням та спричинив зіткнення з фурою, яка їхала йому на зустріч.

Аварія сталася на трасі Київ — Чоп близько 22:10. Водій автомобіля Citroën Berlingo, 26-річний мешканець Нового Роздолу, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху. Легковик зіткнувся з вантажівкою Mercedes Actros, якою керував 56-річний мешканець Полтавської області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій Citroën помер на місці аварії. Майже 6 годин траса у Запитові була перекрита.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України та розслідують обставини смертельної аварії.