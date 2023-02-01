Патрульна регулює рух на ділянці, де трапилася ДТП, слідчі встановлюють обставини

Близько 9 ранку 1 лютого на Львівщині трапилася ДТП на автодорозі Київ-Чоп, одна людина загинула, троє отримали поранення. Аварія ускладнила рух на міжнародній трасі між селами Коростів і Козьова Стрийського району.

«Водій автомобіля Renault Logan, 68-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з вантажівкою Volvo, якою керував 33-річний житель Закарпатської області. Внаслідок ДТП пасажир легкового автомобіля, 70-річний мешканець району, помер на місці події», – повідомили у Нацполіції.

Двох водіїв та пасажира Renault, 49-річного жителя району, доставили в лікарню з травмами.

фото Нацполіції Львівщини

Патрульні на місці забезпечують реверсний рух і застерігають обережно минати цю ділянку траси. Також у поліції закликають врахувати погодні умови та бути уважним за кермом.

Нагадаємо, на 1 лютого оголосили штормове попередження. Синоптики попередили про снігопад, ожеледицю і пориви вітру.