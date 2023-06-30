Аварія трапилась вранці 1 лютого на тарсі Київ – Чоп біля Сколе

Сколівський районний суд Львівської області призначив 2 роки випробувального терміну водієві Renault Logan Ярославу Волосу, який вчинив смертельну ДТП із вантажівкою біля Сколе. Внаслідок аварії загинув 70-річний пасажир легковика.

ДТП трапилась 1 лютого 2023 року вранці між селами Коростів і Козьова Стрийського району. На трасі Київ – Чоп 68-річний водій автомобіля Renault Logan Ярослав Волос виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся вантажівкою Volvo, якою керував 33-річний мешканець Закарпаття. Внаслідок ДТП пасажир легкового автомобіля, 70-річний мешканець району, пасажи легковика загинув на місці, ще троє людей травмувались.

У суді Ярослав Волос свою провину визнав та підтвердив обставини ДТП. Він зазначив, що родичам загиблого виплатив моральну компенсацію. Родичі також це підтвердили і просили для водія мінімальне покарання.

Враховуючи обставини справи, суддя Сколівського райсуду Юрій Ясінський визнав Ярослава Волоса винним у смертельній ДТП та призначив 5 років позбавлення волі, замінивши ув’язнення на 2 роки випробувального терміну. Він має заплатити 9,5 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.