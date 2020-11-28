П'яний 26-річний львів'янин на Audi S6 зніс ліхтар та огорожу ресторану біля Львова

Пустомитівський районний суд Львівщини звільнив від відбування покарання 26-річного львів’янина, що зніс ліхтар і огорожу ресторану на в’їзді до Львова, вчинивши смертельну ДТП. Він керував авто у стані алкогольного сп’яніння.

Як вказано у вироку суду, аварія трапилась вночі 6 липня на кільці вул. Городоцької при в’їзді в місто. 26-річний водій автомобіля Audi S6 не впорався із керуванням, зніс ліхтар зовнішнього освітлення, а далі розбив огорожу ресторану та врізався в дерево на його території.

Унаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля – 25-річний мешканець Сокаля. Водій та ще двоє пасажирок – 25 та 17-річна львів’янки, з травмами були доставлені до лікарні. Згідно з даними медиків, водія доставили у лікарню у стані сп’яніння, у нього виявили 1,16 проміле алкоголю в крові.

Дослідивши матеріали справи, суддя Дмитро Кукса визнав водія винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив чотири роки тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки. Однак суддя звільнив його від тюремного терміну, призначивши три роки умовно.

Протягом цього часу винуватець ДТП має періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця праці чи житла, а також не виїздити за кордон без дозволу.