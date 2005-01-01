27-річний львів’янин двічі вдарив чоловіка ножем у живіт

У вівторок, 5 червня, на вул. Городоцькій, 323 близько 13:00 27-річний львів’янин двічі вдарив ножем у живіт чоловіка, повідомив відділ комунікації ГУ НП у Львівській області. Постраждалого забрали у 8-му міську лікарню, однак він відмовився від госпіталізації.

Як повідомила ZAXID.NET співробітниця відділу комунікації Нацполіції у Львівській області Іванна Кутнів, 27-річний львів'янин наніс постраждалому два удари ножем в область живота. На місці події працюють слідчі.

Пораненого чоловіка забрали у 8 міську клінічну лікарню, у приймальні якої ZAXID.NET повідомили, що він відмовився від госпіталізації і пішов додому. Його вік не встановили.