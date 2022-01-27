Франківець записував відеоролики інтиму зі своїми подругами

У Івано-Франківську викрили 27-річного чоловіка, який виготовляв та продавав порнографічне відео. Чоловік у своїй квартирі знімав відео, як він займається сексом зі своїми подругами, а потім продавав його в інтернеті. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про викриття франківця, в квартирі якого знайшли докази виготовлення та продажу порнографічного відео, у четвер, 27 січня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

«Як з’ясували слідчі, 27-річний франківець здійснював відеозйомку порнографічного характеру, після цього розповсюджував виготовлену продукцію через платні сайти. 26 січня працівники поліції провели обшук за місцем проживання чоловіка. За результатом обшуку правоохоронці вилучили речові докази, які направлено на проведення відповідних експертиз», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

За інформацією «Галки», чоловік записував відеоролики інтиму зі своїми подругами. Проте не всі з них давали згоду на подальше розповсюдження відео.

Наразі слідчі готують повідомлення чоловіку про підозру за ч. 2, 3 ст. 301 ККУ. Йдеться про виготовлення, зберігання чи розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.